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Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО истребители на прошлой неделе дважды сопроводили российские самолеты, нарушившие правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
NATO jets
NATO jets
© DELFI / Orestas Gurevičius

Как сообщило в понедельник Министерство обороны, оба случая были установлены в воскресенье, 11 сентября.

Истребители воздушной полиции НАТО зафиксировали российский военный самолет Ил-76, летевший в международном воздушном пространстве с основной части страны в Калининградскую область. Самолет летел без плана полета, радиосвязь с Региональным центром управления полетами (РЦУП) поддерживалась, радиолокационный ответчик был отключен.

В тот же день истребители засекли российский самолет Ан-26, летевший через международное воздушное пространство из Калининградской области на основную часть России. Самолет летел без плана полета, радиосвязь с РЦУП поддерживалась, радиолокационный ответчик был включен.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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