Как говорится в сообщении, 26 сентября, натовские истребители опознали российский самолет легкой атаки "Ил-20", летевший в международном пространстве в Калининградскую область.

Двадцать седьмого сентября были опознаны два российских истребителя "Су-27", которые сопровождали "Ил-20" в Калининградскую область и вернулись.

Двадцать девятого сентября вновь были опознаны "Су-27" и "Ил-20".

Первого октября натовские истребители опознали метео-зонд, летевший из Калининградской области через воздушное пространство Литвы в сторону Беларуси.

Во всех случаях российские самолеты следовали без заранее предоставленного летного плана, их транспондеры были выключены, и только в одном из случаев поддерживали связь с местными авиадиспетчерами.

Миссия воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.