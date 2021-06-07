Как сообщило в понедельник Министерство обороны, ни у одного из самолетов не было плана полета, однако некоторые из них летели с включенными транспондерами или поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.
Натовские истребители поднимались на перехват в общей сложности более десяти самолетов, летевших с основной части России в Калининградскую область или в обратном направлении. Также были самолеты, которые вылетели с основной части России и вернулись назад.
Среди сопровожденных самолетов был бомбардировщик Ил-22, истребители Су-27 и Су-35, а также транспортные самолеты.
Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.
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