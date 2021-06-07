aA
Истребители воздушной полиции НАТО за минувшую неделю шесть раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой.
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
© Reuters / Scanpix

Как сообщило в понедельник Министерство обороны, ни у одного из самолетов не было плана полета, однако некоторые из них летели с включенными транспондерами или поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

Натовские истребители поднимались на перехват в общей сложности более десяти самолетов, летевших с основной части России в Калининградскую область или в обратном направлении. Также были самолеты, которые вылетели с основной части России и вернулись назад.

Статьи по теме:
Истребители НАТО трижды сопроводили российские военные самолеты  (4)

Среди сопровожденных самолетов был бомбардировщик Ил-22, истребители Су-27 и Су-35, а также транспортные самолеты.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Аналитик о возможном карантине осенью: есть лишь один способ подготовки к приходу индийского штамма (6)

Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в...

Pirmadienio rytą prie skiepijimo centro Litexpo nusidriekė eilės. eilė prie Litexpo . Skaitytojos nuotrauka

С хаосом у центра вакцинации в Вильнюсе справились: еще есть вакцина для желающих привиться (104)

Вильнюс сообщил, что в понедельник все желающие раньше...

Ситуация на границе с Беларусью изменяется не по дням, а по часам (13)

Ситуация на границе Литвы и Беларуси остается...

Сравнение расходов в странах Балтии: у живущих в Вильнюсе должно оставаться 1577 евро (118)

В семье из двоих взрослых и двух детей, живущей в...

С сегодняшнего дня в Литве можно получить цифровой ковид-сертификат ЕС (26)

С сегодняшнего дня в Литве можно получить цифровой...