В четверг истребители НАТО поднялись в воздух для распознания самолета Ил-78, летевшего из Калининградской области на основную часть России — он летел без плана полета, с включенным радиотранспондером, поддерживая связь с центром управления полетами.
В пятницу воздушная полиция идентифицировала самолет Ил-76. Этот самолет летел без плана полета, без радиоответчика и без связи с центром управления полетами.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
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