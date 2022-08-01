Для патрулирования воздушного пространства границы Литвы, Эстонии и Латвии с Беларусью и Россией натовские истребители в воздух не поднимались.
Во вторник истребители союзников засекли российский транспортный самолет Ил-76. Он летел из Калининграда через международное воздушное пространство в основную часть России. Самолет летел без радиолокационного ответчика, без плана полета и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.
В среду истребители обнаружили транспортный самолет Ан-26. Он также летел из Калининграда в основную часть России. Самолет выполнял полет с включенным радиолокационным ответчиком, без плана полета, поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.
В воскресенье истребители НАТО вновь обнаружили российский транспортный самолет Ил-76. Он летел из Калининграда через международное воздушное пространство в основную часть России. Самолет летел с выключенным радиолокационным ответчиком, без плана полета и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
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