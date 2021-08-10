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Истребители НАТО, осуществляющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, на прошлой неделе трижды поднимались в воздух для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтикой.
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
© Reuters / Scanpix

Как сообщило Министерство обороны, во вторник 9 августа истребители НАТО поднимались два раза. Оба раза истребители НАТО опознали и сопроводили по три российских самолета, которые летели в воздушном пространстве над Балтийским морем.

В четверг истребители НАТО сначала опознали два самолета, летевших из Калининградской области в международном воздушном пространстве над Балтийским морем и вернувшихся назад. Позднее они сопроводили еще один российский военный самолет и опознали еще два.

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В большинстве случаев российские военные самолеты летели с выключенным транспондером, без заранее предоставленного летного плана, не поддерживали связь с местными авиадиспетчерами.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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