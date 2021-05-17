11 мая был сопровожден российский транспортный самолет Ан-72, который летел в Калининградскую область.

12 мая истребители НАТО распознали российский самолет разведки Су-24МР и два истребителя Су-27, которые летели из Калининградской области и потом возвращались в нее.

14 мая самолеты воздушной полиции сопроводили шесть российских самолетов: предназначенный для сбора топографических данных Ан-30, транспортный Ан-12, два Су-24МР и два истребителя Су-35.

Большинство российских самолетов летели с отключенными транспондерами, поддерживали связь с региональным центром управления полетами, планов полетов у самолетов не было.