16 февраля натовские самолеты идентифицировали два российских истребителя Су-27, два истребителя Су-35 и самолет Ил-22.

18 февраля один раз был сопровожден военно-транспортный самолет Ту-154, второй раз - два Су-27 и Ил-22.

Часть российских самолетов летела с отключенными транспондерами, без планов полета, радиосвязь с Региональным центром управления полетами не поддерживала.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.