16 февраля натовские самолеты идентифицировали два российских истребителя Су-27, два истребителя Су-35 и самолет Ил-22.
18 февраля один раз был сопровожден военно-транспортный самолет Ту-154, второй раз - два Су-27 и Ил-22.
Часть российских самолетов летела с отключенными транспондерами, без планов полета, радиосвязь с Региональным центром управления полетами не поддерживала.
Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.
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