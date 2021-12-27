Как 21 декабря, так и 22-ого истребители НАТО опознали самолет легкой атаки "Ил-20", летевший из континентальной части России в Калининградскую область и вернувшийся обратно.

Оба раза самолеты летели с выключенными транспондером, у них не было летного плана, но летчики поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.