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Истребители НАТО на прошлой неделе дважды поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие в международном пространстве над Балтикой, сообщило Минобороны.
NATO jets
NATO jets
© DELFI / Orestas Gurevičius

Как 21 декабря, так и 22-ого истребители НАТО опознали самолет легкой атаки "Ил-20", летевший из континентальной части России в Калининградскую область и вернувшийся обратно.

Оба раза самолеты летели с выключенными транспондером, у них не было летного плана, но летчики поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.

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