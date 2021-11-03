aA
На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, один раз сопроводили летевший в международном воздушном пространстве над Балтийским морем российский военный самолет, сообщило Министерство обороны Литвы.
NATO jets
NATO jets
© DELFI / Orestas Gurevičius

Был сопровожден заправщик ИЛ-78, который летел из Калининградской области в основную часть России. Самолет летел со включенным транспондером, без заранее предоставленного летного плана, поддерживал связь с местными авиадиспетчерами.

Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Истребители НАТО один раз сопроводили российский военный самолет

На минувшей неделе выполняющие миссию Балтийского...

TOP новостей

Специалист: ближайшие несколько недель в Литве будут очень тяжелыми (76)

Директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда...

Вакцинация внесла раскол в семьи: подростки все смелее выступают против воли родителей

Подростки, чьи родители запрещают им прививаться, все...

Глава Минздрава Литвы: непохоже, что мы достигли пика заболеваемости (8)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в среду перед...

Литва в черной зоне: где ситуация лучше, а где хуже всего? (11)

С 31 октября все муниципалитеты Литвы находятся в черной...

Коронавирус в Литве: 2032 новых случая и 32 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2032 новых случая...