Был сопровожден заправщик ИЛ-78, который летел из Калининградской области в основную часть России. Самолет летел со включенным транспондером, без заранее предоставленного летного плана, поддерживал связь с местными авиадиспетчерами.

Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.