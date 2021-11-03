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На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, один раз сопроводили летевший в международном воздушном пространстве над Балтийским морем российский военный самолет, сообщило Министерство обороны Литвы.
Был сопровожден заправщик ИЛ-78, который летел из Калининградской области в основную часть России. Самолет летел со включенным транспондером, без заранее предоставленного летного плана, поддерживал связь с местными авиадиспетчерами.
Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.
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