Минобороны сообщило, что в пятницу истребители НАТО идентифицировали и сопроводили летевшие в международном воздушном пространстве с материковой части России в направлении Калининградской области самолет "Ту-34" и два истребителя "Су-27".

Во вторник истребители НАТО опознали и сопроводили восемь российских военных самолетов, в четверг - четыре, в субботу - два.

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Российские самолеты летели в международном воздушном пространстве, большинство - без летного плана, только у части были включены транспондеры и некоторые поддерживали связь с Региональным центром управления полетами (РЦУП).

Минобороны не сообщает, какие именно самолеты были опознаны и сопровождены.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.