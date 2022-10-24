Как сообщило в понедельник Минобороны, истребители дважды - 17 и 18 октября - патрулировали границу воздушного пространства стран Балтии с Россией и Беларусью.
20 и 21 октября истребители воздушной полиции НАТО вылетели на опознание российских самолетов Су-30. Оба раза они пролетели через международное воздушное пространство из Калининградской области и вернулись в этот регион.
Оба самолета летели без активированного радиолокационного ответчика, без плана полета и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением.
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