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На минувшей неделе выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования истребители НАТО один раз сопроводили летевший в международном воздушном пространстве над Балтийским морем российский военный самолет, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
NATO jets
NATO jets
© DELFI / Orestas Gurevičius

Истребитель СУ-27 летел в Калининградскую область из России. Самолет летел с выключенным транспондером, без заранее предоставленного летного плана, поддерживал связь с местными авиадиспетчерами.

Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.

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