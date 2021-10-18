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На минувшей неделе выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования истребители НАТО один раз сопроводили летевший в международном воздушном пространстве над Балтийским морем российский военный самолет, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
Истребитель СУ-27 летел в Калининградскую область из России. Самолет летел с выключенным транспондером, без заранее предоставленного летного плана, поддерживал связь с местными авиадиспетчерами.
Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.
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