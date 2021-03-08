Истребители НАТО один раз сопроводили российский военный самолет

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На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, один раз поднялись в небо, чтобы опознать и сопроводить российский военный самолет, летевший в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
3 марта истребители НАТО опознали российский пассажирский военный самолет "Ту-154", летевший в Калининградскую область.
Он следовал с выключенным транспондером, поддерживал связь с региональными диспетчерами, следовал летному плану.
Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.
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