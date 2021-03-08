Истребители НАТО один раз сопроводили российский военный самолет

Скопировать ссылку Истребители НАТО один раз сопроводили российский военный самолет

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На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, один раз поднялись в небо, чтобы опознать и сопроводить российский военный самолет, летевший в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.