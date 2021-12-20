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Истребители НАТО на прошлой неделе один раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить два российских военных самолета, летевших в международном пространстве над Балтикой, сообщило Минобороны Литвы.
Истребители НАТО один раз сопроводили российские военные самолеты
© DELFI / Orestas Gurevičius

14 декабря истребители НАТО распознали российский транспортный самолет Ан-12, летевший в международном пространстве в Калининградскую область России.

Самолет летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, радиосвязь с Региональным центром управления полетами он не поддерживал.

Также был сопровожден самолет Ту-134, летевший в международном пространстве в Калининградскую область. Он летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, радиосвязь с Региональным центром управления полетами поддерживал.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.

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