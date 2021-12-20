Истребители НАТО один раз сопроводили российские военные самолеты

14 декабря истребители НАТО распознали российский транспортный самолет Ан-12, летевший в международном пространстве в Калининградскую область России.
Самолет летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, радиосвязь с Региональным центром управления полетами он не поддерживал.
Также был сопровожден самолет Ту-134, летевший в международном пространстве в Калининградскую область. Он летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, радиосвязь с Региональным центром управления полетами поддерживал.
Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.
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