3 февраля истребители НАТО идентифицировали российский самолет "Ту-154", летевший в Калининградскую область.
Этот самолет сопровождали летевшие по два истребители "Су-35", "Миг-31" м "Су-27".
"Ту-154" летел с включенным транспондером, у него был план полета, самолет поддерживал связь с Региональным центром управления полетами, транспондеры истребители были отключены, планов полетов у них не было, они не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.
Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.
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