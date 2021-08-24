aA
На прошлой неделе осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО истребители один раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить российский самолет.
NATO jets
NATO jets
© DELFI / Orestas Gurevičius

Как сообщает Министерство обороны, в пятницу был сопровожден самолет, летевший в международном воздушном пространстве над Балтийским морем в Калининградскую область. Самолет летел с отключенным транспондером, у него не было плана полета, он поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.

Натовская миссия воздушной полиции осуществляется из Литвы и Эстонии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты (8)

Несущие дежурство истребители миссии Балтийского...

TOP новостей

Министр экономики Литвы: рассматривается возможность доставки "паспорта возможностей" на дом (6)

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине...

В регионах бизнес, принимающий клиентов с "паспортом возможностей", сталкивается с проблемами (44)

Если в бар приходят 8 человек, а у одного нет "паспорта...

В ожидании нового митинга – признаки опасности: мы допустили большие ошибки (58)

Сейчас во многих странах проходят протесты из-за...

Погода: после приятного начала недели ждут перемены

Во вторник днем Литва попадет в зону высокого давления.

Без "паспорта возможностей" тяжело, а прививаться страшно: рассказ молодой женщины (52)

Молодая жительница Вильнюса , которая почувствовала...