Как сообщает Министерство обороны, в пятницу был сопровожден самолет, летевший в международном воздушном пространстве над Балтийским морем в Калининградскую область. Самолет летел с отключенным транспондером, у него не было плана полета, он поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.

Натовская миссия воздушной полиции осуществляется из Литвы и Эстонии.