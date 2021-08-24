Как сообщает Министерство обороны, в пятницу был сопровожден самолет, летевший в международном воздушном пространстве над Балтийским морем в Калининградскую область. Самолет летел с отключенным транспондером, у него не было плана полета, он поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.
Натовская миссия воздушной полиции осуществляется из Литвы и Эстонии.
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