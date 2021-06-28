По данным Министерства обороны, в минувшую пятницу истребители идентифицировали российский транспортный самолет Ан-26, который летел над Балтикой с основной части России в Калининградскую область.
Самолет летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, он поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.
Также был идентифицирован бомбардировщик Ил-22, летевший в том же направлении. Он поддерживал связь и у него был план полета.
Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.
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