В минувший понедельник истребители воздушной полиции НАТО распознали российский истребитель Су-24, летевший из Калининградской области и возвращавшийся в нее.
Минобороны указывает, что самолет летел без радиолокационного ответчика, без плана полета и не поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.
Во вторник истребители воздушной полиции НАТО зафиксировали российский транспортный самолет Ил-76, летевший из Калининградской области на материковую часть России. Самолет летал без радиолокационного ответчика, без плана полета, поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.
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