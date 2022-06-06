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На прошлой неделе истребители НАТО два раз поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов, пролетающих над Балтийским морем в международном воздушном пространстве, сообщило в понедельник Министерство обороны.
NATO jets
NATO jets
© DELFI / Orestas Gurevičius

Второго июня истребители НАТО опознали российский штурмовик "Ил-20", летевший в международном пространстве.

Он летел с выключенным транспондером, без летного плана, поддерживая радиосвязь с местными диспетчерами.

Третьего июня истребители НАТО сопроводили пассажирский самолет "Ту-134". Борт летел со включенным транспондером, следовал летному плану, поддерживал связь с местными диспетчерами.

Осуществляющие миссию воздушной полиции самолеты НАТО начали патрулировать воздушную границу стран Балтии с Россией и Беларусью после вторжения России в Украину.

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