В минувший вторник истребители НАТО опознали самолет-штурмовик "Ил-20", летевший в международном воздушном пространстве из континентальной части России в сторону Дании.
В этот же день был опознан другой "Ил-20", летевший в сторону Дании и вернувшийся обратно в Россию.
Оба самолета летели с выключенным транспондером, без заранее предоставленного летного плана, поддерживали связь с региональным диспетчерским центром в Эстонии.
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