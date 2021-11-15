В среду был опознан летевших из Калининградской области самолет Ту-134, а также два истребителя Су-27, взлетевшие из Калининградской области, встретив Ту-134, они сопроводили его в область.

В этот же день был опознан Ту-134, летевший обратно, на основную территорию России и сопровождавшие его Су-27.

Истребители были с выключенными транспондерами, летели без предоставленного заранее летного плана, не поддерживали связь с региональными диспетчерами, Ту-134 летел в Калининград без летного плана.

Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.