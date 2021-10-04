aA
Истребители НАТО на прошлой неделе дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.
NATO jets
NATO jets
© DELFI / Orestas Gurevičius

29 сентября истребители воздушной полиции НАТО сопроводили четыре российских военных самолета: самолет-заправщик Ил-78, бомбардировщик Ту-22 и два истребителя Су-35.

В тот же день самолеты НАТО сопроводили и бронированный штурмовик Ил-20, летевший из Калининградской области в международном воздушном пространстве на материковую часть России.

Часть самолетов летела с отключенным транспондером, без плана полета, не все поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Истребители НАТО 7 раз сопроводили российские военные самолеты (9)

Истребители миссии Балтийского воздушного...

TOP новостей

Депутат о выплате в 100 евро: некоторые пенсионеры останутся в дураках?

Соцмин Литвы предлагает привитым от коронавируса...

Ученый о серьезности ситуации: 2-3 недели назад еще была искра надежды (32)

Если предположить, что темпы пандемии сохранятся, то...

Советник премьер-министра: планируют не выдавать "паспорт возможностей" после тестирования (59)

Пока в Литве от "паспорта возможностей" отказываться...

Карта Литвы по-прежнему темнеет: количество "черных" муниципалитетов достигло более 40 (4)

Эпидемиологическая карта муниципалитетов Литвы...

Сбежавшие из лагеря мигранты просто вызвали такси: самые странные истории нелегалов

МВД Литвы признал, что из лагерей сбежало больше 700...