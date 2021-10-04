29 сентября истребители воздушной полиции НАТО сопроводили четыре российских военных самолета: самолет-заправщик Ил-78, бомбардировщик Ту-22 и два истребителя Су-35.
В тот же день самолеты НАТО сопроводили и бронированный штурмовик Ил-20, летевший из Калининградской области в международном воздушном пространстве на материковую часть России.
Часть самолетов летела с отключенным транспондером, без плана полета, не все поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.
Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.
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