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Несущие дежурство истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО на прошлой неделе два раза поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить российские военные самолеты.
NATO jets
NATO jets
© DELFI / Orestas Gurevičius

Как сообщило министерство обороны Литвы, в среду, 11 августа был опознан находившийся в международном воздушном пространстве российский военный саомолет, а в четверг - еще два, летевший из России в Калининград.

Самолеты следовали с включенными транспондерами, поддерживали радиосвязь с региональными авиадиспетчерами. Все они летели без летного плана, однако план сопровожденного в среду самолета позже появился.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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