Как сообщило министерство обороны Литвы, в среду, 11 августа был опознан находившийся в международном воздушном пространстве российский военный саомолет, а в четверг - еще два, летевший из России в Калининград.
Самолеты следовали с включенными транспондерами, поддерживали радиосвязь с региональными авиадиспетчерами. Все они летели без летного плана, однако план сопровожденного в среду самолета позже появился.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз в Литве и Эстонии.
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