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Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители на минувшей неделе дважды поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов, сообщило в понедельник Министерство обороны.
NATO jets
NATO jets
© DELFI / Orestas Gurevičius

В четверг натовские истребители сопроводили два российских военных самолета, летевших в международном воздушном пространстве из Калининградской области и потом возвращавшихся в нее.

Самолеты летели с отключенным транспондеров, без плана полета, не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

Из-за этого инцидента на Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй была прервана проходившая в тот день пресс-конференция президента Гитанаса Науседы и премьера Испании Педро Санчеса, потому что нужно было поднять в воздух один из истребителей миссии воздушной полиции.

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В пятницу истребители НАТО сопроводили один российский самолет, летевший в международном воздушном пространстве из Калининградской области на материковую часть России. Самолет летел с отключенным транспондером, без плана полета, поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.

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