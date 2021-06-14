В минувший понедельник истребители НАТО опознали транспортный самолет "Ан-12", летевший над Балтийским морем из континентальной части России в Калининградскую область. Самолет летел с выключенным транспондером, без летного плана, но поддерживал связь с региональными диспетчерами.

Одновременно был опознан и предназначенный для картографирования самолет "Ан-30", летевший в международном пространстве над Балтийским морем из России в Калининградскую область.

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Истребители НАТО в этот же день опознали и истребитель "Су-34" и два истребителя "Су-35", летевшие из континентальной части России и вернувшиеся туда.

Кроме того, были опознаны два истребителя "Су-24МР", летевшие в международном пространстве из основной территории России в Калининградскую область, и два истребителя "Су-27", летевшие в международном пространстве из Калининградской области и вернувшиеся туда.

Все эти самолеты летели с выключенными транспондерами, не поддерживали связь с местными диспетчерами, не предоставили заранее летного плана.

В пятницу истребители НАТО опознали российский самолет разведки "А-50", летевший в международном пространстве из континентальной России в Калининградскую область. Он летел с выключенным транспондером, поддерживал связь с местными диспетчерами, не предоставил летного плана заранее.

Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.