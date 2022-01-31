aA
Истребители НАТО на прошлой неделе дважды поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой, сообщило в понедельник Министерство обороны.
NATO jets
NATO jets
© DELFI / Orestas Gurevičius

27 января истребители воздушной полиции НАТО идентифицировали гражданский самолет A346, летевший из Борнмута (Великобритания) в Фучжоу (Китай).

У самолета был план полета, но он не поддерживал связь с центрами управления полетами в Вильнюсе, Риге и Таллине.

Эта задача для истребителей НАТО была отменена, когда истребители еще не приблизились к самолету, потому что пилот наладил радиосвязь.

Статьи по теме:
Датские истребители присоединятся к миссии воздушной полиции НАТО  (2)

Как сообщает Минобороны, пилот признал ошибку.

29 января натовские истребители идентифицировали четыре российских истребителя "Су-30СМ", летевшие в Калининградскую область.

У трех из них не были включены транспондеры, не было плана полета, они не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами, один самолет летел с включенным транспондером, но у него не было плана полета и он не поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Как в Литве изменились зарплаты и цены: для многих жителей прошлый год был успешным (17)

Департамент статистики Литвы сообщает, что в 2021 г. рост...

Emanuelis Zingeris

Литва в ПАСЕ: Навального отпустить, преступников изловить, Путина президентом – не признавать (75)

На минувшей неделе Парламентская ассамблея Совета...

Audra pajūryje Audra pajūryje

Последствия бури на взморье: некоторые жители остаются без воды (1)

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас сказал, что...

Пандемия нанесла сильный удар: такого в Литве не было 60 лет (21)

Пандемия и сложившиеся обстоятельства сказались не...

Из-за коронавируса – в поликлиниках наплыв пациентов: есть новости в связи с плановыми визитами (4)

Из-за роста числа больных коронавирусом растет...