27 января истребители воздушной полиции НАТО идентифицировали гражданский самолет A346, летевший из Борнмута (Великобритания) в Фучжоу (Китай).
У самолета был план полета, но он не поддерживал связь с центрами управления полетами в Вильнюсе, Риге и Таллине.
Эта задача для истребителей НАТО была отменена, когда истребители еще не приблизились к самолету, потому что пилот наладил радиосвязь.
Как сообщает Минобороны, пилот признал ошибку.
29 января натовские истребители идентифицировали четыре российских истребителя "Су-30СМ", летевшие в Калининградскую область.
У трех из них не были включены транспондеры, не было плана полета, они не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами, один самолет летел с включенным транспондером, но у него не было плана полета и он не поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.
Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Как в Литве изменились зарплаты и цены: для многих жителей прошлый год был успешным (17)
Департамент статистики Литвы сообщает, что в 2021 г. рост...
Литва в ПАСЕ: Навального отпустить, преступников изловить, Путина президентом – не признавать (75)
На минувшей неделе Парламентская ассамблея Совета...
Последствия бури на взморье: некоторые жители остаются без воды (1)
Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас сказал, что...
Пандемия нанесла сильный удар: такого в Литве не было 60 лет (21)
Пандемия и сложившиеся обстоятельства сказались не...
Из-за коронавируса – в поликлиниках наплыв пациентов: есть новости в связи с плановыми визитами (4)
Из-за роста числа больных коронавирусом растет...