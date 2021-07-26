Истребители НАТО 7 раз сопроводили российские военные самолеты

В понедельник истребители НАТО дважды поднимались в небо для сопровождения российских военных бортов. Первый из них летел в континентальную часть России, а в второй - в Калининградскую область.

Во вторник натовские истребители трижды сопроводили и четыре раза опознали российские военные самолеты.

Один российский военный самолет был сопровожден в четверг, а в пятницу истребители НАТО поднялись для патрулирования над Балтийским морем, но, не обнаружив цели, вернулись на базу.

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Некоторые российские военные самолеты летели с выключенным транспондером, без заранее предоставленного летного плана, не поддерживали связь с местными авиадиспетчерами.

Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.