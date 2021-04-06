aA
Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители на прошлой неделе семь раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты, сообщило во вторник Министерство обороны.
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
© Reuters / Scanpix

29 марта истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты - один раз они сопроводили самолет морского патрулирования Ил-38 и два истребителя Су-27, второй раз - два истребителя Су-27.

30 марта натовские истребители сопроводили бронированный штурмовик Ил-20, летевший в Калининградскую область.

31 марта были сопровождены самолеты Ил-20, Су-27 и пассажирский самолет Ту-134.

Статьи по теме:
Истребители НАТО на прошлой неделе трижды сопроводили российские военные самолеты  (4)

2 апреля истребители НАТО сопроводили два самолета Ил-20, один самолет Ил-76 и один Ан-26.

У российских самолетов чаще всего не было плана полета, их транспондеры были отключены, радиосвязь с Региональным центром управления полетами они не поддерживали.

Миссия воздушой полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Министр: в ближайшие 7–10 дней вся Литва может оказаться в "черной зоне" (65)

Динамика новых случаев заболевания и положительных...

Министр: ограничения мобильности между самоуправлениями продлены не будут (14)

Ограничения на передвижения между самоуправлениями не...

Ruslan Basyrov Ruslan Basyrov

"Попутчики": переехать из Ульяновска в Литву и найти свое место в Паневежисе (232)

В современном мире все более широкий размах...

Аналитик о ситуации в Литве: придется выбирать из двух зол (29)

Член совета независимых экспертов, которые...

Глава Минздрава: правительство будет принимать решения относительно послаблений в сфере торговли, досуга (6)

На этой и на следующей неделе правительство Литвы...