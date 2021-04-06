29 марта истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты - один раз они сопроводили самолет морского патрулирования Ил-38 и два истребителя Су-27, второй раз - два истребителя Су-27.
30 марта натовские истребители сопроводили бронированный штурмовик Ил-20, летевший в Калининградскую область.
31 марта были сопровождены самолеты Ил-20, Су-27 и пассажирский самолет Ту-134.
2 апреля истребители НАТО сопроводили два самолета Ил-20, один самолет Ил-76 и один Ан-26.
У российских самолетов чаще всего не было плана полета, их транспондеры были отключены, радиосвязь с Региональным центром управления полетами они не поддерживали.
Миссия воздушой полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.
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