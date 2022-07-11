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На прошлой неделе истребители НАТО шесть раза поднимались в воздух для обнаружения и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
Истребители НАТО 6 раз поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов
© DELFI / Orestas Gurevičius

Четвертого июля истребители миссии НАТО выполняли патрулирование воздушного пространства Балтийских стран на границе с Россией и Беларусью.

Пятого июля они опознали российский самолет "Ту214ПУ", летевший в международном воздушном пространстве из основной части России в Калининградскую область. У борта был включен транспондер, он следовал заранее предоставленному летному плану, поддерживал связь с региональными диспетчерами.

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В этот же день истребители НАТО опознали пять российских "Су-27", летевших в международном пространстве из Калининградской области на континентальную часть России. Эти самолеты были с выключенными транспондерами, у них не было летных планов, они не поддерживали связь с местными диспетчерами.

Шестого июля натовские истребители дважды взлетали для перехвата и опознавания российского "Су-30", летевшего в международном воздушном пространстве из Калининграда и вернувшегося назад. Этот борт был с выключенным транспондером, у него не было летных планов, он не поддерживали связь с местными диспетчерами.

Седьмого июля натовские истребители патрулировали воздушное пространство Балтийских стран на границе с Россией и Беларусью.

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