Истребители НАТО 5 раз поднимались в воздух для сопровождения бортов РФ

Четырнадцатого июня опознали самолет "Ан-30", самолет этой же модели был опознан и 15 июня.
Шестнадцатого июня опознан и сопровожден самолет "Ил-20", а также "Ан-30". Восемнадцатого июня был сопровожден также "Ил-20".
Также 15,17 июня истребители НАТО патрулировали воздушное пространство у границы Балтийских стран с Россией и Беларусью.
Большинство российских самолетов следовали с выключенным транспондером, без заранее предоставленном летного плана не поддерживали радиосвязь с местными авиадиспетчерами.
Миссия воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.
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