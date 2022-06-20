Истребители НАТО 5 раз поднимались в воздух для сопровождения бортов РФ

Четырнадцатого июня опознали самолет "Ан-30", самолет этой же модели был опознан и 15 июня.

Шестнадцатого июня опознан и сопровожден самолет "Ил-20", а также "Ан-30". Восемнадцатого июня был сопровожден также "Ил-20".

Также 15,17 июня истребители НАТО патрулировали воздушное пространство у границы Балтийских стран с Россией и Беларусью.

Большинство российских самолетов следовали с выключенным транспондером, без заранее предоставленном летного плана не поддерживали радиосвязь с местными авиадиспетчерами.

Миссия воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.