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Осуществляющие миссию воздушной полиции в странах Балтии истребители НАТО на прошлой неделе четыре раза поднимались в воздух, чтобы сопроводить летевшие в международном пространстве над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.
NATO jets
NATO jets
© DELFI / Orestas Gurevičius

20 апреля истребители НАТО сопроводили российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 и истребитель Су-35. Они летели с материковой части России над Балтийским морем на юг.

В тот ж день натовские самолеты сопроводили самолет разведки А-50, летевший в Калининградскую область, а также два истребителя Су-27.

21 апреля снова был сопровожден российский самолет А-50, а также грузовой Ил-76.

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Большинство российских самолетов летели с отключенными транспондерами, без планов полета, не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.

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