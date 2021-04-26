20 апреля истребители НАТО сопроводили российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 и истребитель Су-35. Они летели с материковой части России над Балтийским морем на юг.

В тот ж день натовские самолеты сопроводили самолет разведки А-50, летевший в Калининградскую область, а также два истребителя Су-27.

21 апреля снова был сопровожден российский самолет А-50, а также грузовой Ил-76.

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Большинство российских самолетов летели с отключенными транспондерами, без планов полета, не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.