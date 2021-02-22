17 февраля истребители воздушной полиции НАТО дважды поднимались, чтобы сопроводить российские самолеты: первый раз был сопровожден российский бомбардировщик Ил-22, летевший в Калининградскую область, его сопровождали два истребителя Су-35, второй раз истребители распознали и сопроводили истребитель Су-24.
18 февраля натовские истребители снова идентифицировали летевший из Калининградской области самолет Ил-22, на этот раз его сопровождали два сверзвуковых истребителя Су-27.
19 февраля истребители НАТО сопроводили российский самолет-заправщик Ил-78 и пассажирский самолет Ту-134.
Некоторые из российских самолетов летели без планов полетов, с отключенными транспондерами, не поддерживали радиосвязь, некоторые эти требования выполняли.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
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