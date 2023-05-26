История со спиленным дубом принимает другой оборот: компании, возможно, не придется платить 141 000 евро

Напомним, что в минувшую субботу сообщили, что на участке в Вильнюсе, на ул. Цейкиню, 2, принадлежащем ЗАО Rinktinės NT, был спилен вековой дуб. После этого мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас объявил, что муниципалитет подсчитал и выслал застройщику штраф - 141 000 евро.

"Муниципалитет по установленному порядку подсчитал стоимость восстановления зеленых насаждений , сумма составила 141 000 евро. Уведомление о штрафе передано владельцу участка, застройщику, надеемся, штраф быстро заплатят. Это покажет, хотя бы минимально, их сожаление о содеянном, но на самом деле, их коммуникация заставляет сомневаться в этом", – сказал Бенкунскас.

Однако Delfi выяснил, что штраф был подсчитан по той же Значит, застройщик может расценивать этот "штраф", как предложение возместить моральный ущерб. Юридически муниципалитет не имеет права требовать заплатить такой штраф.

Застройщик пока этот штраф не заплатил.

Вильнюсский окружной административный суд еще в 2022 г. принял решение, в котором сказано, что муниципалитет превысил свои полномочия, утвердив методику подсчета нанесенного ущерба. такие действия незаконны. Однако муниципалитет обжаловал это решение в ГАСЛ.

Коллегия судей ГАСЛ вынесла вердикт 24 мая 2023 года, оставив в силе постановление Вильнюсского окружного административного суда.

Представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас подтвердил Delfi, что и в мае ущерб был подсчитав в соответствии с порядком, который был признан незаконным.

"ГАСЛ принял постановление 24 мая, постановление суда низшей инстанции тогда еще не вступило в силу. В законе есть специфические правила и сроки, с которых нельзя применять законы, упраздненные судом, поэтому нельзя утверждать, что назначенный муниципалитетом штраф - безосновательный. Муниципалитет надеется, что застройщик не будет ввязываться в юридические тяжбы и добровольно заплатит штраф, который является только материальным выражением ущерба, но не возмещает нанесенный обществу ущерб", - заметил Грубинскас.

Однако он признал, что будут корректировать законы, чтобы муниципалитет получил больше полномочий. Все необходимые решения будут приняты 7 июня.