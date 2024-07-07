История первого в мире широко известного скулшутинга, которая произошла в столице Литвы

Были сторонники версии, будто директор Беганский унижал учеников, и поэтому они решились на агрессию. В ходе следствия все же пришли к заключению, что Беганский был суровым, но в меру, требовательным учителем. Не было доказательств того, что он измывался над учениками. Следствие постановило, что директор ни в чем не виноват. Тем не менее, после выздоровления Беганского уволили и отправили работать в провинциальную школу в Лович, потом в Здуньску Волю. Через 10 лет он погиб от рук замаскированного грабителя, который ворвался в дом и застрелил его на глазах у жены и двоих детей. Убийцу найти не удалось.