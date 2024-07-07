История первого в мире широко известного скулшутинга, которая произошла в столице Литвы

Немногим известно, что первый в мире случай вооруженного нападения в школе, получивший широкую огласку, был зафиксирован в Вильнюсе, 99 лет назад, 6 мая 1925 года. Тогда Вильнюсский край был оккупирован Польшей.
Об этой истории писали во всем мире: американское издание The New York Times, австрийское Neue Freie Presse, немецкое Die Neue Zeitung и австралийское The Argus. Это была настоящая сенсация, и этот случай получил широкую огласку.
Итак, вернемся ко дню 6 мая 1925 года. Вильно, гимназия им. Иоахима Лелевеля. Центр Вильнюса. Гимназия находилась по адресу А.Мицкевича, 38 (нынешнее здание Музыкальной академии на Лукишкской площади, проспект Гедиминаса, 42). Гимназисты сдавали экзамен по математике. В аудитории находились 43 ученика.
Одному из учеников - 23-летнему Станиславу Лавриновичу - директор гимназии Эдвард Беганский сделал замечание за то, что он разговаривал с одноклассником. Ученик проигнорировал замечание, а когда директор забрал у него экзаменационный лист, вытащил револьвер и дважды выстрелил в директор, ранив его в ногу и в руку. В это время на помощь директору бросились другие ученики.
Третьим выстрелом Лавринович убил своего одноклассника 20-летнего Андрея Загорского, заслонившего собой директора. Другие гимназисты окружили Лавриновича, который в правой руке держал револьвер, а в левой — гранату. Тогда Лавринович вырвал чеку из гранаты и прижал ее к животу. Во время взрыва его разорвало на куски, пострадали и другие ученики. В результате взрыва погиб ученик Тадеуш Доманьский, был тяжело ранен учитель физики Ян Янковский (он скончался в больнице на следующий день). Еще восемь учеников получили ранения разной степени тяжести.
После того как взорвалась граната, приятель Лавриновича 21-летний Януш Обренпальский вытащил револьвер и стал стрелять по членам экзаменационной комиссии, но, к счастью, ни в кого не попал. Молодой человек выбежал в коридор, тоже пытался взорвать гранату, но безуспешно, тогда выстрелил себе в голову. Обренпальский нанес себе тяжелое ранение, от которого через два часа скончался. Во время обыска у него в карманах нашли еще две гранаты.
В результате этого вооруженного нападения погибли пять человек - трое были убиты, двое покончили с собой, еще 9 человек (директор и 8 учеников) были доставлены в военный госпиталь на Антоколе (нынешний район Антакальнис).
Интересно, что об этой трагедии газеты написали не сразу, а лишь спустя несколько дней. После появления первых публикаций в обществе разгорелась дискуссия, пытались выяснить причину этой трагедии, было несколько десятков версий. К выяснению причин привлекали и полицейских, и врачей-психиатров.
Были сторонники версии, будто директор Беганский унижал учеников, и поэтому они решились на агрессию. В ходе следствия все же пришли к заключению, что Беганский был суровым, но в меру, требовательным учителем. Не было доказательств того, что он измывался над учениками. Следствие постановило, что директор ни в чем не виноват. Тем не менее, после выздоровления Беганского уволили и отправили работать в провинциальную школу в Лович, потом в Здуньску Волю. Через 10 лет он погиб от рук замаскированного грабителя, который ворвался в дом и застрелил его на глазах у жены и двоих детей. Убийцу найти не удалось.
Вернемся к майским событиям в Вильно. Следственный комитет установил, что покушение было запланировано - через некоторое время была обнаружена прощальная записка одного из стрелявших. В помещении школы также обнаружили два килограмма взрывчатки и гранаты. Это было покушение на директора школы.
В ходе следствия было собрано много информации о молодых людях, устроивших вооруженное нападение.
Станислав Лавринович родился 1 ноября 1902 года в богатой семье. Отец Лавриновича работал в магистрате. У родителей гимназиста было имение в южной части Литвы, где жила его мать. У Лавриновича было разрешение на оружие, поскольку в 1920 году он добровольцем ушел воевать с большевиками. Известно, что молодой человек коллекционировал гранаты, у него было на это специальное разрешение полиции. После возвращения из армии в 1921 году он поступил в VI класс гимназии Лелевеля. Лавринович был умный, талантливый, очень амбициозный молодой человек, но учился с трудом и плохо, остался на второй год в последнем классе. Педагоги рассказывали, что он был лидером, вел себя агрессивно, не считался с мнением других людей.
Януш Обренпальский родился в Минске 1 августа 1904 года. Он был единственным сыном у своих родителей, мать его жила в Варшаве. Во время боев с большевиками семья лишилась имущества. Отец Обренпальского был директором одного из варшавских банков. Януш также остался на второй год в последнем классе гимназии, если бы он не сдал экзамен, ему прошлось бы уйти из гимназии ни с чем.
Лавринович и Обремпальский были старше других учеников, поскольку из-за войны какое-то время не посещали занятия. У обоих был опыт взрослой жизни. У Лавриновича за спиной к тому же было участие в военных действиях. Оба молодых человека вели достаточно вольный образ жизни, заводили любовные интрижки. Можно лишь попытаться представить себе, как они чувствовали себя в одном классе с неискушенными подобным опытом юношами и как реагировали на замечания учителей за невыученные уроки.
Лавринович и Обремпальский были из богатых семей. Они ходили в кафе, ездили по городу на автомобилях, попадали в поле зрения полиции за хулиганство. Молодые люди мало интересовались учебой. Это были представители золотой молодежи своего времени.
Следствие выяснило, что накануне экзамена они присутствовали на вечеринке, а наутро отправились в гимназию с револьверами и гранатами в карманах.
Причину, по которой молодые люди решились на такой шаг, выяснить не удалось. Выдвигали предположение, что у Лавриновича было нервное расстройство, но доказать эту версию было сложно. Согласно другой версии, основной причиной трагедии была аморальность молодых людей, на психику которых отрицательно подействовала война, непосредственные участия в военных действиях.
Как бы там ни было, эта история потрясла весь город и весь о ней разнеслась по всему миру. Погибших в последний путь провожали почти все жители Вильно – вспоминают свидетели этого события.
Из костела Св. Иакова и Филиппа вышла похоронная процессия с гробами учителя Яна Янковского и ученика Тадеуша Доманского. Оба они были похоронены рядом на католическом кладбище Расу. Из церкви Святого Духа похоронная процессия с гробом Александра Загорского прошла на православное кладбище Св. Ефросинии Полоцкой.
На кладбище Расу и сейчас можно найти памятник на могиле 18-летнего Доманского, а на Евфросиньевском кладбище - могилу 20-летнего харцера Александра Загорского, которого вспоминали как прилежного и способного ученика. Молодые люди из дружины харцеров, в которой он был звеньевым, каждый год встречались на могиле своего товарища, вспоминая его геройский поступок.
Лавриновича и Обренпальского похоронили рано утром на одном из вильнюсских кладбищ, без свидетелей.