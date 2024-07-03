История оставленной в беби-боксе двухлетней девочки – без счастливого конца

В прошлом году в беби-боксе в Каунасе была оставлена почти двухлетняя девочка. Представитель Государственной службы по правам ребенка и усыновлению Алина Жилинайте сказала тогда, что через три месяца, если родные ее не заберут, ребенка включат в список детей, которых можно усыновить. Однако это не означает, что сразу же найдутся приемные родители.