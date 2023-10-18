"История одной фотографии, сделанной в Запорожье": 700 шагов по Вильнюсу с историком Ириной Била

Это дом Москвы, где ко Дню независимости Украины появился мурал "До Перемоги" ("До Победы") с изображением украинского волонтера Татьяны Дроботи, и здание у берега реки Нерис, где создана новая композиция с той же моделью в украинском национальном костюме.
О помощи Литвы, антивоенном творчестве и о своем Вильнюсе сегодня расскажет Ирина Била - историк, куратор Музея архитектуры Запорожья.
Чтобы пройти эти 700 шагов по Вильнюсу, нашей сегодняшней героине пришлось преодолеть свыше свыше тысячи километров. Историк, куратор Музея архитектуры Запорожья Ирина Била бежала от войны в Вильнюс, где стала волонтером Национальной художественной галереи и экскурсоводом для украинских гостей.
"Когда началась война, у меня было неверие, что это возможно. Это стадия, которая называется отрицание. Я была шокирована и не знала, что делать. Я уехала, когда на территорию Энергодара зашли войска и произошла оккупация атомной электростанции. Тогда уровень тревоги и страха был на пике. Я взяла рюкзак, аптечку, "тревожный чемоданчик" и всё. Мне уезжать вообще не хотелось, я очень любила свою жизнь в Украине и в Запорожье. В результате я открыла фейсбук и прочитала пост знакомой, это Ирена Пранскявичюте (волонтер, консультант по управлению, тренер по вопросам лидерства - Delfi). Для меня это невероятная женщина, просто волшебница. Она сюда организовала переезд харьковской школы с родителями, детьми, и она написала пост, что набираются учителя для работы с украинскими детьми. Я собралась и приехала", - рассказывает Ирина.
Ирина тяжело переживала переезд в Литву, постоянно думая о брате, воюющем в ВСУ, о людях, прячущихся в подвалах, о судьбе своих родных. В этот момент Ирена Пранскявичюте предложила Ирине включиться в проект работы с детьми из Запорожья и организовать выставку о своем родном городе. Так появилась первая экспозиция "Жизнь в тылу. Запорожье": работы украинского фотографа Елены Титы, которая с первого дня войны фиксировала разные фрагменты новой страшной действительности: очереди в торговых центрах, пустые прилавки, перепуганные беженцы, измученные волонтеры.
"Эти фотографии показывали силу духа украинцев, которые живут во время войны. И была одна фотография, которая меня покорила. Она была сделана на Пасху, когда волонтеры, непрерывно, сутками работая, где-то взяли украинские костюмы и переоделись. В этот момент Лена решила сделать несколько кадров. Один из них — девушка в украинском костюме, стоит в цеху, где варят "ежей". И тогда мы разговаривали с фотографом: Ир, ты все время живешь в предчувствии, что прилетит. Что смерть близко. Но невозможно так постоянно жить. И тогда они пытались Пасху праздновать, музыка приехала, и она зафиксировала этот момент", - говорит Ирина.
Именно эта фотография волонтера Татьяны Дроботи в украинском национальном костюме и украисло стену "Дома Москвы". Но поскольку здание планируют снести, первую фреску снимут и продадут с аукциона. Вырученные деньги передадут организации Blue/Yellow. А новая мурал "Незламна" ("Несокрушимая") площадью в несколько сотен квадратных метров расположилась на северной части фасада здания Имущественного банка Литвы с видом на реку Нерис.
Подробнее об антивоенном искусстве, стойкости украинского народа и связи украинцев с Литвой смотрите в новом выпуске "700 шагов по Вильнюсу".