История малолетней девочки в Клайпеде - что произошло, когда приехала скорая

Ребенок находится в больнице. Полиция пока расследование не начала, только собрала необходимую информацию по факту нанесения физической боли ребенку.
Сами обстоятельства происшествия остаются загадочными.
Врачам о выпавшем со второго этажа ребенке сообщила полиция.
"Падение с высоты - это непростая травма,поэтому ребенка срочно увезли в реанимацию Клайпедской больницы. В таких случаях мы обычно не ждем родителей или еще кого-то", – сказала представитель Станции скорой помощи Нийоле Дамбраускене порталу lrt.lt.
Она сказала, что врачи приехали очень быстро, поскольку неподалеку помогали мужчине, отравившемуся психотропными препаратами.
"Часть бригады осталась с мужчиной, а другие врачи побежали к ребенку. Рядом находился брат пострадавшей, мальчик лет 10, он подтвердил, что малышка упала со второго этажа", – рассказала Дамбраускене.
Ни отец, ни мать девочки не появились. Мальчик сказал, что держал сестру на руках, и она выпала. По предварительным данным, дети находились дома одни.
Когда подоспели врачи, девочка была в сознании, она плакала. К счастью, она упала на траву.
Портал Atviraklaipeda.lt сообщает, что ребенок получил несложные травмы.
По словам заведующего реанимацией Клайпедской больницы Линаса Микялиса девочка упала на траву, никаких переломов и повреждений внутренних органов не зафиксировано. Он сказал, что за ребенком еще несколько дней понаблюдают в хирургическом отделении.
Представитель Клайпедской службы по правам детей Грета Блютайте сказала, они связались с семьей, общались с отцом, предложили помощь.
Сейчас специалисты выясняют, в какой помощи нуждается семья, которая уже получала помощь специалистов.
Специалисты напоминают, что в присутствии маленьких детей нельзя открывать ни балконы, ни окна. Кроме того, около окон и балконов не надо ставить диваны, стулья и другие высокие вещи/мебель, чтобы ребенок не смог забраться по ним на подоконник.