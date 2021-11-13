Историк: возможно, Лукашенко удастся вынудить Европу принять мигрантов, но за этот шаг ему придется ответить

Гость из Германии доктор Александр Фридман, историк, публицист, специалист в области немецкой и восточноевропейской истории и политики в программе "Delfi.Главное" рассуждает о вариантах развития и разрешения кризиса на польско-белорусской границе, где сейчас находится несколько тысяч нерегулярных мигрантов. Этот кризис, отмечает Александр Фридман, плотно вошел в повестку немецких СМИ и правительства Германии только после того, как в ФРГ закончилась избирательная компания по выборам в Бундестаг.

- Ситуацию с мигрантами, которые пытаются нелегально проникнуть в Евросоюз с территории Беларуси в среду, 10 ноября, исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель обсудила по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора Меркель вроде бы дала правильную оценку ситуации, но, тем не менее, обратилась к Владимиру Путину, чтобы он как-то повлиял на Лукашенко. Не рассматривается ли это в немецких медиа как элемент слабости?

- Нет, не рассматривается. Просто никто не рассчитывает, что этот звонок может на что-то может повлиять. Это всё надо рассматривать в таком серьёзном немецком внутриполитическом контексте. Ситуация, безусловно, очень тяжелая на границе. Естественно и понятно, что большинство людей, которые там находятся, хотят попасть в Германию. Это известно.

За всем этим наблюдает и немецкое правительство, и немецкая пресса - эта тема абсолютно доминирует. Именно пресса и общество ждут от немецких властей какой-то реакции - что будут какие-то шаги, что Германия предпримет что-то для того, чтобы этот кризис каким-то образом разрешить.

А какие есть у Германии, например, возможности?

Возможность самая простая была бы - просто отправить транспорт и с согласия польской стороны перевезти людей с границы в Германию, куда они, собственно говоря, и хотят. Решение очень гуманное, но абсолютно непопулярное в Германии. Мне трудно себе представить, что правительство и сегодняшнее, и будущее сможет пойти на такой шаг.

То есть в принципе, конечно, может. Но это будет сопряжено с внутриполитическими рисками. Поскольку такого решения не принимается, переговоры о санкциях ведутся, переговоры с ближневосточными странами ведутся, то все-таки необходимо предпринимать какие-то шаги, чтобы показывать, что ты этим вопросом занимаешься. И в этой ситуации Меркель решила поступить самым лёгким способом.

Поскольку в Германии присутствует точка зрения, что ключи от ситуации в Минске находятся в Москве, то она решила позвонить Путину. Я думаю, что она так давно общается с этим человеком по самым разным вопросам, и, я думаю, она прекрасно понимает, что звонок ничего толком не даст. Но она позвонила и показала тем самым, что она пытается каким-то образом поучаствовать в разрешении этого кризиса.

- Вы сказали, что решение отправить автобусы и договориться, чтобы всех этих мигрантов перевезти в Германию, непопулярно в германском обществе. Означает ли это, что в немецком обществе царят антимигрантские настроения?

- Мы можем оперировать социологическими данными. Вчера появились результаты опроса общественного мнения, проведенного Институтом Форса по заказу телеканалов n-tv и RTL, о том, как люди в Германии относятся к миграционному кризису. В частности, был задан вопрос, готовы ли они принять в Германии тех людей, которые сейчас прибывают из Беларуси.

Мнения разделяются абсолютно поровну: 47 процентов выступают за то чтобы принять, 47 процентов – против.

Немецкое общество расколотое: на западе Германии более сочувственно к вопросу принятия относятся, а на востоке совершенно чёткое есть большинство, которое полагает, что принимать людей принимать не следует.

- Тем не менее, антиамериканские настроения могут быть умеренными, а могут быть радикальными. Недавно сотни немецких правых радикалов хотели поехать на границу, чтобы помогать польским пограничникам и не пустить этих мигрантов. Насколько в этой ситуации растут очки правых популистов в Германии, того же самого AFD (Alternative für Deutschland)?

- Они, безусловно, используют эту тему, эта тема для них - шанс, было бы странно, если бы они таким шансом не воспользовались. То есть вся праворадикальная, главным образом правоэкстремистская сцена в каком-то смысле ожила, очень активно на это реагирует, пытается заявлять о себе.

Что же касается партии «Альтернатива для Германии», которую вы упомянули, они очень много уделяют внимания этой теме. Но весьма примечательно то, что они пишут. Это партия, которой Россия симпатизирует, а в отношении белорусского режима - они никогда в принципе режим Лукашенко открыто не поддерживали. Но, скажем, по вопросу санкций они очень осторожничали. Например, их позиция была всегда такая: то, что происходит в Беларуси, - это внутреннее дело Беларуси, мы туда не лезем, это нас особо не интересует.

Сейчас, когда произошло это обострение, казалось бы, было бы ожидаемо, что вот именно эта партия раскритикует Лукашенко в пух и в прах. Они это не делают, очень любопытная у них позиция. Они поддерживают Польшу, полностью поддерживают все меры, которые принимает польское правительство, критикуют немецкое правительство за бездействие, открыто выступают против любого принятия людей из Беларуси. Но при этом, - и это очень, конечно, забавно, воздерживаются от какой-либо критики режима Лукашенко и, тем более, от критики России. Ну, понятно, Россия - это их союзник. Они, наверно, полагают, что если они покритикуют Лукашенко, Москве это не понравится.

- В среду, 10 ноября, было громкое выступление в Европарламенте польского депутата Роберта Бедроня. Он раскритиковал и Евросоюз, и саму Польшу за незначительные, на его взгляд, шаги в урегулировании ситуации. В частности, он сказал, что в Беларуси уже политзаключенных больше, чем членов Европарламента, а мы всё чего-то медлим. Также он сказал, что Путин и Лукашенко наверняка уже открывают шампанское, гляди на то, как у них хорошо получается разделить нас. Вы согласны с такими оценками или, на ваш взгляд, это тоже попытка заработать какой-то политический капитал на ситуации?

- Безусловно, определённый капитал, конечно, можно заработать на таких высказываниях, но высказывание не лишено смысла. Действительно, Путину (главным образом Путину) и Лукашенко удаётся оказывать давление, им удаётся поставить Европу в неприятное положение. Поэтому у них во многом здесь преимущество. И основное преимущество заключается в том, что это два режима диктаторских, действующих абсолютно не задумываясь о каких-то моральных принципах. Просто у Лукашенко и у Путина нет никаких моральных рамок, их абсолютно не смущает судьба этих людей, то есть их можно бросить, с ними можно поступить каким угодно образом.

Минску и Москве абсолютно все равно, будут умирать люди на границе, не будут умирать, это никого по большому счёту не интересует. А Европа, которая подчеркивает, что она проводит политику соблюдения прав человека, прав и свобод, Европа не может закрыть глаза на то, что происходит, на этот гуманитарный кризис.

Если в такой сегодняшней ситуации немецкие власти примут всё-таки решение забрать людей с границы, то речь будет идти не столько о том, что они подались на шантаж (хотя фактически это так бы выглядело), но тогда они фактически спасут этих людей от голодной смерти или смерти от холода.

Это будет моральный шаг, но этот моральный шаг будет воспринят и в Москве, и в Минске как признак слабости. И это, конечно, лишь подстегнет и Путина, и Лукашенко к тому, чтобы интенсифицировать поток мигрантов через Беларусь.





- Вы неоднократно уже говорите о таком сценарии, что можно забрать этих мигрантов в Германию. Это сценарий, который действительно обсуждается в немецком обществе, может быть, на уровне правозащитников? Или это ваш вариант развития событий? Международная правозащитная организация Аmnesty International в четверг, 11 ноября, тоже заявила о том, что нужно оказать гуманитарную помощь мигрантам на польско-белорусской границе.

- Сегодня в немецком обществе, - если посмотреть на результаты социологических опросов, - говорить открыто, что мы пойдём и заберём всех людей из приграничных территорий, это, конечно, было бы ну не политическим самоубийством, конечно, но политических очков ты не наберёшь с такими заявлениями.

Но если вы посмотрите на заявления социал-демократических политиков в Германии, зелёных политиков (зелёные и социал-демократы – это две партии, которые будут играть в следующем коалиционном правительстве ключевую роль, а социал-демократы его будут возглавлять), речь идёт о том, что надо помочь, надо сделать то-то и то-то, не бросить в беде.

То есть открытым текстом, о том, что мы отправим автобусы и заберем этих людей, нет. Но фактически, если вы собираетесь помогать, а как вы собираетесь помогать, а что вы ещё можете сделать для этих людей, кроме как их забрать? Что-то передать им через колючую проволоку? Ничего не получится, это невозможно.

Но я бы хотел подчеркнуть, что позиция зеленых самая интересная, потому что в будущем федеральном правительстве зелёные с огромной вероятностью возглавят Министерство иностранных дел и будут во многом определять внешнюю политику Германии. Политика зелёных - это не только политика о том, что надо помочь этим людям или, может быть, в итоге есть голоса среди зелёных в пользу того, чтобы принять этих людей или в Германии, или разделить по всей Европе одновременно.

Это очень важный момент и очень неприятный сигнал для белорусского режима. Подчеркивается, что, может быть, в этом конкретном случае этих людей - поскольку они уже находятся на границе и никуда оттуда не денутся, - возможно, и придётся принять. Но белорусской режим, режим Лукашенко, за это должен ответить. Поэтому именно зелёные выступают за максимально жёсткие санкции в отношении Лукашенко.

Вполне возможно, что Лукашенко и удастся принудить Европу так или иначе этих людей забрать. Я бы не исключал в принципе такой вероятности. Но за этот шаг ему придётся ответить, и ответить очень жесткими санкциями. Потому что те санкции, которые будут введены и будут водиться и дальше, и дальше, они будут жестче, чем те, санкции, которые могли быть введены без обострения сегодняшнего кризиса.

- Однако зелёные окажутся у руля в ближайшем, но всё-таки в будущем, а министры иностранных дел будут рассматривать вопрос санкций уже 15 ноября. Сегодняшний МИД Германии готов ли отстаивать самый жёсткий вариант санкций, которые могут коснуться - что сейчас обсуждается - и авиакомпании турецкие, российские, саму «Белавиа» и многое-многое другое?

- Да, сегодняшний немецкий МИД тоже движущая сила санкций, но просто зелёные в своих требованиях санкций идут гораздо дальше. Ещё до начала всех этих драматических событий на границе лидер Партии зелёных Роберт Хабек предложил, в частности, ввести жёсткие против белорусской калийной отрасли. То есть зелёные в своих санкционных планах идут гораздо дальше, по крайней мере, декларируют это, - пойти дальше, чем сегодняшнее немецкое правительство.

- Мы сегодня с вами как-то много говорим о политическом капитале, политических очках для разных игроков. Наверное, последний вопрос на эту тему задам. Может быть, это как-то цинично прозвучит, но я всё-таки спрошу. А Польша в этой истории имеет какие-то плюсы, какой-то политический капитал? Дело в том, что последние месяцы обсуждали не очень хорошие взаимоотношения, скажем так мягко, между Польшей и Евросоюзом, даже заговорили некоторые о так называемом polexit, то есть выходе Польши из ЕС. А сейчас мы видим, что Польша фактически является такой первой линией фронта на границе Евросоюза, и даже Ангела Меркель, помимо того, что она звонила Путину, ещё и высказала солидарность с Польшей, дав жёсткие оценки действием Лукашенко.

- Этот образ, что Польша как такой последний оплот, последний бастион на востоке Европы, который польскими властями распространяется, конечно, находит всё большую поддержку. Судя по социологическим опросам, отношение к Польше меняется в результате этого обострения на границе.

Что говорит в пользу этого? Я уже в начале нашей беседы упомянул опрос, результаты которого обнародованы 10 ноября. В опросе фигурировал ещё и третий вопрос, и он был не очень удачным, с моей точки зрения. Речь шла о строительстве укреплений, о строительстве забора на границе между Польшей и Беларусью. Вопрос не самый актуальный на данный момент. Важнее было всё-таки спросить, как люди оценивают поведение польских пограничников на границе и польского правительства, - то, что людей не пропускают. И этот вопрос не был задан.

Если мы вернёмся к вопросу укрепления границы, строительства забора, то эта тема в Германии была очень спорной. Немецкие власти и Европейская комиссия критиковали Польшу за решение строить эти укрепления. Было открыто сказано, что финансировать Европейская комиссия этот проект не будет.

Так вот, немцам был задан вопрос, как они оценивают решение Польши возводить забор, все эти укрепления, с пониманием или без понимания. И в отличие от остальных вопросов, которые я упоминал, там всё было довольно однозначно – 66 процентов ответили, что с пониманием относимся к тому, что делает Польша. И для меня это один из показателей того, что отношение к польской политике меняется.

Понятно, что Лукашенко этой выходкой на границе преследовал, помимо прочего, и цель ударить по имиджу Польши в Европейском союзе. Результаты опроса свидетельствуют, что пока Лукашенко не только не добился своей цели, а, скорее, его действия привели к тому, что в Германии всё больше людей действительно рассматривает Польшу как своего рода бастион на Востоке.

- А рассматривается ли Германии Литва тоже как такой своеобразный бастион или всё-таки Литва по сравнению с Польшей несколько отходит на второй план?

- Литва отходит на второй план, потому что о Литве говорят гораздо меньше. И новости, которые приходят из Литвы, сейчас всё-таки в тени того, что происходит в Польше. Литве в этом смысле, скажу цинично, немножко не повезло. Литва же стала фактически первой жертвой этой гибридной войны со стороны режима Лукашенко, и мигрантов в первую очередь направляли в Литву.

И Литва, в отличие от Польши, отправкой людей обратно сразу же не занималась, большое количество мигрантов осело в Литве, они подали прошения в Литве на убежище. Я понимаю, что подавляющее большинство получило отказ, но, тем не менее, нормы основные были соблюдены.

И когда Литва была основной целью этой гибридной агрессии, в Берлине занимались с другими делами. В Германии была горячая пора - избирательная кампания, и, по большому счету, тогда эта тема не присутствовала. Хотя и писали, и говорили о том, что происходит на белорусско-литовской границе.

Эта тема как бы вошла в нынешнюю медийную плоскость тогда, когда начались события на польском направлении. А Польша изначально избрала другой, нежели Литва, курс - отправляла людей сразу же обратно, не давая им возможность подать прошение на получение убежища.

- Нобелевские лауреатки на днях выпустили обращение, в том числе среди подписантов была и Светлана Алексиевич. В нем говорилось примерно то же самое, что говорят правозащитные организации (такие как Аmnesty International) - о том, что необходимо проявить гуманизм, а из соображений гуманистических милосердных нужно впустить этих мигрантов. Жёсткую оценку такому заявлению дал, в частности, российский публицист Леонид Радзиховский, назвав авторов таких обращений «полезными идиотами».

Возвращаясь к выступлению депутата Европарламента от Польши Роберта Бедроня, который говорил, что Путин и Лукашенко могут открывать шампанское, глядя на то, как им удаётся разделить нас. То же самое, как мне кажется, говорил и евродепутат от Польши, говоря о разделении нас.



- Думаю да. Я все же такую жесткую оценку Радзиховского не разделяю. Все-таки речь идет о людях. Да, есть совершенно подлые и аморальные диктатуры, которые поступают с людьми таким образом.

Но к судьбе этих людей, которые были обмануты или которые добровольно туда попали, как бы то ни было, мы не можем быть равнодушны. Если мы руководствуемся европейскими демократическими ценностями, мы не должны уподобляться таким людям, как Лукашенко и Путин. Мы не можем равнодушно смотреть на судьбу людей, которые находятся на границе.

В принципе, с моральной точки зрения, можно сказать, что позиция Алексиевич и других нобелевских лауреатов, - моральная позиция, которая заслуживает внимания.

Но, если мы вернемся в область реальной политики, то тут, конечно, возникают большие вопросы. Хорошо, для Евросоюза, с Еевросоюзом и с Германией (даже с одной Германией) абсолютно ничего не случится, если все эти люди, которые сейчас на границе, будут приняты. Вопрос - что дальше?

Если вся эта история с мигрантами на границе является одноразовой акцией, и в Берлине, например, считают, что поток каким-либо образом удастся прекратить (путём санкций, переговоров с ближним восточными государствами, с Эрдоганом и, возможно, даже с Путиным (возможность переговоров с Лукашенко не рассматривается)), если Евросоюз считает, что он состоянии это белорусское окно каким-то образом закрыть, и действительно его в итоге закроет, и всё закончится, тогда, конечно, все эти моральные принципы выходят на первый план.

Но если это окно Евросоюз закрыть не сможет? А пока нет никаких оснований думать, что его можно закрыть полностью. Можно закрыть иракское, египетское направления, может быть, даже турецкое, но как вы собираетесь закрыть сирийской направление? Из Сирии, наверно, будут летать самолёты и дальше, как и летали.

То есть, если действительно взять и просто по гуманитарным соображениям принять этих людей, то впоследствии может быть лишь усиление гибридной агрессии со стороны режима Лукашенко. Если сегодня на границе находится пара тысяч человек, то кто сказал что в декабре, например, там их будет десятки тысяч? И что тогда? Если вы приняли тысячи, вам придётся потом принять десятки тысяч. А когда вы примите десятки тысяч, начнутся cотни тысяч и так далее, и так далее…

- Что же делать дальше? Российский экономист Владислав Иноземцев написал пост о санкциях в отношении режима в Беларуси, отметив, что в преодолении этого кризиса у Запада нет никаких проблем, кроме его собственной нерешительности. Что сегодня нужно или можно сделать для того, чтобы остановить Лукашенко и при этом не пойти ему на уступки?

- Запад пока пытается поступать, согласно своим ценностям. То есть, с одной стороны, права на получение убежища и прочее, - это всё сохраняется, и ведутся переговоры, чтобы каким-то образом эту агрессию со стороны белорусского режима купировать.

Если это удастся, то через какое-то время этот кризис сойдёт на нет. Если путём каких-то закулисных переговоров в международном контексте удастся прекратить этот транзит через Беларусь.

Если это не удастся, Евросоюз столкнется, пожалуй, с одним из ключевых кризисов своей истории. Это будет кризис не только с мигрантами, это будет кризис европейских ценностей, который так или иначе приведет к тому, что Евросоюзу придётся определиться с дальнейшим ценностным направлением. Либо Евросоюз, как, например, это делает сейчас Польша, закрывает свои границы и превращается в своего рода бастион и крепость с закрытыми границами, с заборами на границе и прочее, где права на подачу на убежище либо резко ограничены, либо вообще вынесены за скобки. Это первый вариант.

Второй вариант - Европейскому Союзу придётся действовать так же, как это происходит сегодня, и регулярно сталкиваться с такими кризисами. Евросоюзу предстоит ответить на этот вопрос.

Пока тенденция очень простая: попытаться решить этот кризис, не пытаясь решить глобальную проблему, - что делать дальше с такими режимами.