Историк Римвидас Лаужикас рассказал, кому принадлежит холодный борщ – литовцам или полякам

Тогда за основу брали кислое молоко для холодного борща, смешивали его со сметаной, укропом, вареным щавелем и вареными черешками свеклы, в эту массу добавляли вареную говядину, яйца, измельченную сырую спаржу и цветную капусту, огурцы.

В публикации „New York Times сказано: „Вне всякого сомнения настоящей усладой для глаз будет суп из кефира, смешанного с печеной свеклой и сметаной – это основа борща. В суп кладут как свежие, так и термически обработанные ингредиенты: печеная свекла, вареные яйца и вареная картошка. Лучше всего все это приготовить заранее (чтобы суп получил насыщенный розовый цвет, он должен ночь простоять в холодильнике – чем дольше постоит, тем ярче будет цвет). Свекла и ее ботва дают земляные нотки, а свежие огурцы и редис - приятно хрустят. В конце добавляют щепотку свежей измельченной зелени и вареное яйцо“.