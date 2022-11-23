Юрий Фельштинский – один из авторов книги “Третья Мировая: битва за Украину”. Интересно, что книга была написана ещё в 2014 году после российского вторжения в Крым и Восточную Украину, но авторы (Фельштинский и украинский историк Михаил Станчев) уже тогда предсказали многое из происходящего сейчас.

“В частности, мы писали, что нужно очень внимательно следить за происходящим в Беларуси: если мы увидим, что российские войска входят в Беларусь и укрепляются там, это означает, что они планируют нападение на Украину. Одна из причин, по которым в 2014 Путин свернул кампанию против Украины, заключалась в том, что ему было необходимо двигать войска на Киев, а туда можно наступать только из Беларуси”, – пояснил Фельштинский.

Историк считает, что перелом наступил после поражения Александра Лукашенко на выборах в 2020 году и возникновения протестного движения в Беларуси. Оказав поддержку Лукашенко в подавлении протестов, Путин получил возможность создать в Беларуси плацдарм для наступления на Украину.

Jurijus Felštinskis © DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Однако дальнейшего развития событий – мощного сопротивления и военных успехов Украины – никто не ожидал. “За 8 месяцев войны Путин потерял всю свою армию в Украине”, – отметил историк. – “Это очень важный фактор. 21 сентября Путин объявил мобилизацию, пытался собрать 300 000 человек – второй эшелон этой армии, но к моменту окончания его речи эти 300 000 уехали за границу. Вторая армия таким образом была уничтожена ещё до того, как вступила в бой”.

Поскольку поддерживать сухопутную войну с Украиной российский лидер не в состоянии, ему остаются лишь ежедневные попытки разрушать её инфраструктуру с воздуха, а также угрозы ядерным оружием.

О последнем регулярно напоминает российское руководство: и сам Владимир Путин, и Дмитрий Медведев, и Сергей Шойгу. Фельштинский подчёркивает, что идёт психологическая подготовка к возможности ядерного удара, который возможен не только с территории России.

“У меня есть серьёзные опасения, что единственное, для чего Путин держит Беларусь независимой (при том, как он стремится аннексировать любой клочок территории, которую он ещё даже не захватил), – это для нанесения ядерного удара с территории Беларуси, чтобы ответный удар не пришёлся на Российскую Федерацию. Этот риск существует, и он серьёзный”, – предупредил эксперт.

Если бы у России не было ядерного оружия, можно было бы считать, что войну она окончательно проиграла. Но сейчас у Путина всё ещё остаются какие-то ходы. Также, по мнению историка, он может надеяться на то, что белорусские войска вступят в войну на стороне России. Однако Фельштинский считает, что согласие Лукашенко на вступление в войну послужит смертным приговором для белорусского диктатора, а его армия присоединится к тем подразделениям соотечественников, которые сейчас воюют против России.

“Перспективы Лукашенко откровенно плохие: я думаю, что он закончит, как Чаушеску или Муссолини”, – уверен историк. – “Он диктатор – в отличие от Путина, за которым стоит ФСБ, за Лукашенко никто не стоит. История показывает, что такие режимы рушатся стремительно, и когда диктаторы уходят, в этих странах всё довольно быстро меняется. Я на Беларусь смотрю с оптимизмом”.

Jurijus Felštinskis © DELFI / Karolina Gudžiūnienė

А вот в России аналогичный переворот Фельштинский считает маловероятным. Владимир Путин, как пояснил историк, представляет интересы корпорации ФСБ у власти. Поэтому устранение Путина не гарантирует изменения во внешней политике Российской Федерации. Более того, к власти могут прийти не силы, готовые прекратить агрессию против Украины, а те, которые считают, что Путин недостаточно активно ведёт эту войну. Положительные перемены возможны только в случае окончательного поражения России. Однако для этого требуются серьёзные изменения в политических решениях Запада.

Украина даже теоретически не может выиграть войну без наступательных видов вооружения и разрешения наносить удары по территории противника, заявил эксперт. Но Запад по-прежнему, даже почти 9 месяцев спустя, рассматривает эту войну как оборонительную и сдерживает Украину. В таких условиях война не только затягивается – растёт риск её расширения по Европе и миру.

“Путин будет всё ближе подходить к идее использования ядерного оружия, и это будет уже совсем другой сценарий”, – предупредил Фельштинский. – “Тогда уже в эту войну должно будет вмешаться НАТО, и это и будет формальное начало Третьей мировой. До февраля 2022 никто не заикался о риске ядерной войны в Европе. Сейчас мы это обсуждаем, как будто это нормальная вещь: обсуждаем стратегию, тактику, будут ли стрелять по Украине, по Польше, по Литве… Чтобы минимизировать эти риски, нужно остановить Путина сейчас, в Украине. Это наш единственный шанс избежать полномасштабной Третьей мировой войны”.

Риторика российских властей в последнее время изменилась: больше не заявляется цель “освобождения Украины от нацизма”. Но несмотря на смену риторики и тактики, цели остались теми же, отметил историк. “А исходная цель заключалась не в захвате Украины, а в восстановлении Советского Союза”.

Как рассказал Фельштинский, по плану Путина российская армия должна была быстро захватить Украину, заставить Владимира Зеленского бежать за границу, вернуть на престол Виктора Януковича и двинуться в Приднестровье. Разжечь аналогичную войну в Молдове, быстро её захватить и двинуться в страны Балтии, тестируя готовность НАТО останавливать Россию через ядерное противодействие (поскольку достаточно больших сухопутных сил в Европе у НАТО в то время не было). Этот план был сорван Украиной. Теперь в Украине создана самая многочисленная, профессиональная и опытная армия из всех европейских государств.

Dmitrijus Semenovas, Jurijus Felštinskis © DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Однако условия для ведения мирных переговоров отсутствуют, отметил эксперт. Он назвал пять очевидных пунктов, соблюдения которых будет требовать украинская сторона: прекращение военных действий, вывод российских войск, выплата репараций, признание границ Украины в рамках 2013 года и передача военных преступников в Гаагский суд. Ни один из этих пунктов Россия выполнить не согласится.

“Пролито столько крови, что переговоры невозможны. И мы не знаем [исторических] примеров, когда большие войны останавливались через переговоры: они всегда останавливаются через поражение одной из сторон”. А для поражения России необходимо, чтобы западные союзники позволили Украине вести наступательные военные действия, подчеркнул Юрий Фельштинский.

“Я считаю, что дата 24 февраля 2022 года будет вписана в будущие учебники как начало Третьей Мировой войны”, – заявил историк. – “Вопрос только в том, как эта война будет проходить, сколько времени она продлится и какую цену заплатит цивилизованный мир за победу над Российской Федерацией”.