Историк оценил планы Вильнюса на 9 мая: может плохо кончиться

Мэр Вильнюса в четверг в передаче на Žinių radijаs сказал, что понимает - найдутся люди, которые придут 9 мая на Антакальнисское кладбище.

"Я призываю не теряться в понятиях, если люди хотят отметить поражение нацистской Германии, то делают это 8 мая, со всей Европой", – сказал мэр.

"Тех, кто придет 9 мая на кладбище, мы встретим с детальной и достоверной информацией, кто есть кто. Потому что лозунг never again (больше никогда – BNS) очевидно недостаточен, это again происходит. Мы не будем делать из кладбища поле для политических дебатов, но все же будет четкая информация, в каких условиях мы живем", - сказал Шимашюс.

"Это будет не просто раздача информационных бюллетеней, это будет информация на самом кладбище", – продолжил он, заметив, что так хотят заполнить недостаток информации.

Кспаравичюс критиковал такие планы муниципалитета, заметив, что популизм наносит большой вред.

"Особенно, когда идет война, когда в регионе явно просматривается геополитическая турбулентность. (…) Я думаю, уважение к павшим - первый признак цивилизованного общества или человека. Если часть общества хочет продемонстрировать такое уважение, я не думаю, что надо им организовывать какие-то акции", – заметил историк.

По его словам, в общественном пространстве информации о войне достаточно.

"Люди, желающие собрать информацию, ее находят", – сказал Каспаравичюс, заметив, что намерения муниципалитета могут вызвать ненужное напряжение.

"Это может вызвать ненужную перебранку или даже толкотню. Думаю, что из муниципалитета исходит избыточная информация. Думаю, муниципалитету не надо паниковать. Достаточно следить, чтобы не было запрещенных знаков, а это дело служб", – сказал историк.

Он считает, что это такая самодеятельность муниципалитета.

"Она может принести больше вреда, чем пользы, особенно, если будет словесная перебранка", – акцентировал участник передачи.

Кроме того, по его словам, этим может воспользоваться кремлевская пропаганда.

"Я думаю, в контексте войны в Украине нужна твердость, спокойствие", – сказал Каспаравичюс.

Он напомнил, что на кладбищах, куда приходят 9 мая, похоронены не только советские военные.

"Мы не можем забыть тот факт, что в 1944-195 гг в советскую армию забрали 80 000 жителей Литвы или литовцев, их забрали против их воли, их прах тоже покоится на разных кладбищах", – заметил историк.

"Тут хотелось бы проявления политической мудрости", – продолжил он, напомнив, что погибшие во время ВМВ никак не связаны с нынешней войной в Украине.