Историческое событие: константинопольский экзарх в субботу провел в Вильнюсе первую службу

"Весь католический и православный мир празднует крещение Христа, состоится служба. Но это особенный день, потому что в Литву из Эстонии прибыл экзарх, назначенный главой Литовского экзархата. Это будет первая его служба здесь", – сказал священник Владимир Селявко.
По его словам, верующие соберутся в 9 ч. в Тринопольском монастыре, помещениями которого Константинопольскому патриархату позволила воспользоваться Католическая церковь.
"Это историческое событие, поскольку уже прошло почти 300 лет с тех пор, как константинопольские священники служили в последний раз службу на литовской земле", – сказал Селявко.
"Пока Кивилоо - священник-монах, но возможно, мы надеемся, в будущем его посветят в епископы", – прибавил он.
В пятницу в Литву из Эстонии прибыл православный священник Иустин Кивилоо, который завершит формирование церковной структуры, подчиненной Константинопольскому патриархату. Литовский православный священник Гинтарас Сунгайла рад, что новый глава Экзархата хорошо разбирается в исторической памяти Литвы и хорошо знаком с иерархической структурой Константинополя.
Константинопольский Патриарх Варфоломей I, посетивший в прошлом году Вильнюс, заверил, что в Литве есть возможность начать создание структуры Православной Церкви под Константинопольским патриархатом.
Напомним, что решение Виленско-Литовской епархии отстранить от служения нескольких священников из-за их недвусмысленной позиции по войне Российской Федерации (РФ) против Украины всколыхнуло не только постоянных прихожан, но и все общество. В апреле 2022 года стало известно, что митрополит вывел за штат двух священнослужителей – отца Георгия (Гинтараса) Сунгайлу и отца Виталия (Виталис) Даупарас. Также от всех должностей был освобожден протоиерей Виталий Моцкус. Кроме того, в опалу попали священники Владимир Селявко, Георгий Ананьев.
Патриарх Константинопольский 17 февраля 2023 года вернул сан пятерым литовским православным священникам, которых Московский патриархат лишил сана за критику в адрес московского патриарха Кирилла.