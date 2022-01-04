Вице-мэр Бенкунскас сказал, что работы будут длиться 4 месяца и обойдутся в 300 000 евро.

"У нас символический день, начинается снос конструкций, простоявших в Вильнюсе не одно десятилетие и превратившихся в национальный позор, речь идет о заброшенных конструкциях недостроенного стадиона. Это прелюдия к строительству многофункционального комплекса.

Для начала работ надо подготовить площадку. Сначала надо убрать все ненужное, что мешает работе", – сказал Бенкунскас.

"Кстати, почти все отходы, 99% используют в другом месте. Бетон используют на других стройках, как и металлоконструкции. Это позволит снизить расходы на строительство", – сказал он.

Многофункциональный центр будет состоять из 8 больших объектов - стадиона на 15 000 зрителей, 3 футбольных полей, стадиона для спортсменов легкоатлетов с местами для 3000 зрителей, спорткомплекса, центра культуры с библиотекой; детского сада на 300 мест; музея спорта.

Сам стадион будет стоить 39,225 млн. евро, а инвестиции - 93,187 млн. евро. Правительство и муниципалитет заплатят концессионеру за 25 лет 155,9 млн. евро.