Исторический момент: в Вильнюс прибыл Джо Байден

В среду Д. Байден примет участие в специальном мероприятии в Большом дворе Вильнюсского университета (ВУ), в ходе которого выступит с обращением к народу Литвы. В Вильнюс Д. Байден прибыл из Лондона, где в понедельник встретился с премьером Великобритании Риши Сунаком.

Позже на двусторонней встрече лидеры Литвы и США обсудят поддержку Украины, меры по укреплению восточного фланга НАТО и ответ на поддерживаемую Беларусью военную агрессию России против Украины.

Во вторник организуется официальная церемония приветствия президента США во дворике Президентского дворца. Планируется, что Д. Байден также оставит запись в Книге почетных гостей дворца.

Д. Байден прибыл в Литву на саммит НАТО, также запланирована двусторонняя встреча с президентом Гитанасом Науседой и публичное выступление в Вильнюсском университете.

Президент Гитанас Науседа пожал руку прибывшему президенту США Д. Байдену. Поприветствовав Г. Науседу, советников президента, а также посла США в Литве, Д. Байден подошел пообщаться с собравшимися посмотреть на его прибытие. Вместе с президентом Д. Байденом в Вильнюс прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

Д. Байден – второй президент США, посетивший Литву. Первым в ноябре 2002 г., когда Литва все еще ждала членства в НАТО, Вильнюс посетил республиканец Джордж Буш.

В тот раз в Литве он встречался с тогдашним президентом Валдасом Адамкусом. Дж. Буш также произнес историческую речь, в которой подчеркнул, что отныне враг Литвы "будет также врагом Соединенных Штатов".

"Вы присоединяетесь к сильной семье НАТО, оборонному альянсу, который привержен защите своих членов. И тот, кто изберет своим врагом Литву, станет врагом и Соединенных Штатов", - сказал в Вильнюсе глава США на тот момент страны Дж. Буш.

В Вильнюсе уже находятся президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.



Премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо на двусторонней встрече подтвердил открытие посольства Канады в Вильнюсе.