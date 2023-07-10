Исторический момент: в Вильнюс прибыл Джо Байден

Самолет президента США приземлился в Вильнюсе после 20.00.
Президент Гитанас Науседа пожал руку прибывшему президенту США Д. Байдену. Поприветствовав Г. Науседу, советников президента, а также посла США в Литве, Д. Байден подошел пообщаться с собравшимися посмотреть на его прибытие. Вместе с президентом Д. Байденом в Вильнюс прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.
Д. Байден прибыл в Литву на саммит НАТО, также запланирована двусторонняя встреча с президентом Гитанасом Науседой и публичное выступление в Вильнюсском университете.
Во вторник организуется официальная церемония приветствия президента США во дворике Президентского дворца. Планируется, что Д. Байден также оставит запись в Книге почетных гостей дворца.
Позже на двусторонней встрече лидеры Литвы и США обсудят поддержку Украины, меры по укреплению восточного фланга НАТО и ответ на поддерживаемую Беларусью военную агрессию России против Украины.
В среду Д. Байден примет участие в специальном мероприятии в Большом дворе Вильнюсского университета (ВУ), в ходе которого выступит с обращением к народу Литвы.
В Вильнюс Д. Байден прибыл из Лондона, где в понедельник встретился с премьером Великобритании Риши Сунаком.
Д. Байден – второй президент США, посетивший Литву. Первым в ноябре 2002 г., когда Литва все еще ждала членства в НАТО, Вильнюс посетил республиканец Джордж Буш.
В тот раз в Литве он встречался с тогдашним президентом Валдасом Адамкусом. Дж. Буш также произнес историческую речь, в которой подчеркнул, что отныне враг Литвы "будет также врагом Соединенных Штатов".
"Вы присоединяетесь к сильной семье НАТО, оборонному альянсу, который привержен защите своих членов. И тот, кто изберет своим врагом Литву, станет врагом и Соединенных Штатов", - сказал в Вильнюсе глава США на тот момент страны Дж. Буш.
В Вильнюсе уже находятся президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо на двусторонней встрече подтвердил открытие посольства Канады в Вильнюсе.
"На этой встрече премьер-министр (Дж. Трюдо – ELTA) сообщил о посольстве Канады в Вильнюсе, которое будет открыто или уже действует с сегодняшнего дня", - в понедельник вечером в Вильнюсе журналистам сообщила И. Шимоните.
"Мы действительно очень рады этому решению Правительства Канады. Уверена, что присутствие посольства в Вильнюсе откроет новые возможности для дальнейшего укрепления связей между нашими государствами и расширения двусторонней повестки между нашими странами", - добавила премьер-министр.
Премьер-министр Канады Дж. Трюдо, прибывший в понедельник в Вильнюс накануне саммита НАТО, подчеркнул, что Канада укрепляет свои связи со странами Балтии.
"(…) Наши крепкие союзнические отношения важнее, чем когда-либо ранее. Поэтому Канада расширяет свое дипломатическое присутствие в Балтийском регионе – расширяем свое посольство в Риге, официально открываем посольства Канады в Литве, здесь, в Вильнюсе, а также в Эстонии. Для нас как членов трансатлантического сообщества как никогда ранее важно укреплять наши отношения", - сказал Дж. Трюдо.
Сегодня прилетят лидеры из:
Стокгольма (16:03 ч., Sweden – Air Force)
Стамбул (16:28 ч. Turkish Government)
Рига (16:52 ч. Canada – Royal Canadian Air Force)
Хельсинки (17:49 ч., Finland – Air Force)
Анконы (19:08 ч., Italy – Air Force)
Лондон (около 20 ч. США, Air Force One)
Познани (20:45 ч., French Air Force)
Варшавы (20:46 ч., Polish Government)
Берлина (21:52 ч., German Air Force)
Парижа (23:33 ч., French Air Force).
Напомним, что в Литве в первый раз проводят саммит НАТО. Он пройдет 11–12 июля.