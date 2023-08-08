Исторический груз ждут в Кретинге: сообщается, по какому маршруту его повезут дальше

Вся дорога в 145 км до Мажейкяй займет две недели, везут его по ночам, средняя скорость движения - 3 км/ч. В Мажейкяй груз планируют доставить 18 августа.
Его везут по запланированному заранее маршруту из Клайпеды, через Кретингский, Скуодасский и Мажейкяйский районы.
В Западной Литве планируются ограничения движения. Кретингский муниципалитет предупредил гостей и жителей района и рекомендует планировать поездки заранее, с запасом времени, по возможности выбирать другие маршруты, главное – следить за знаками.
По имеющимся сведениям, 8 августа груз из Жёбряй выедет в 19 ч., его повезут до деревни Йокубавас, где остановится после полуночи, в 00.22 ч. Из Йокубаваса груз выедет в среду, 9 августа, в 20.22 ч., а в 02.34 ч он остановится на ул. Шяулю, около шоссе Крентинга–Картяна.
10 августа груз не будут везти.
11 августа груз должен выехать в 19.00 ч. в сторону Салантай и в 7.42 ч., остановится около Салантай, на шоссе Картяна–Салантай.
12 августа, в 19 ч. груз выедет в направлении Эрленай Erlėnų и, проехав Лелюнай, Юодупенай, остановится 13 августа в 01.31 ч.
Из Эрленай он должен выехать в 19 ч. того же дня и ехать до Скуодаса, а оттуда в Александрию, Жидикай, Ритине, Пикяляй. 18 августа груз должен добраться до завода Orlen Lietuva в Мажейкяй.
Energijos skirstymo operatorius (ESO) 3 августа рассказала, что во время перевозки груза на его пути временно будет отключена подача электричества 2986 пользователям. Всех людей ESO информирует об отключениях смс-сообщениями за 5 дней до начала работ. За сутки жители получат повторные предупреждения.
Сообщается, что реактор для Orlen Lietuva в Клайпеду доставило необычное судно Jumbo Jubilee.
Перевозку этого исторического груза можно наблюдать в прямом эфире на сайте: istorinekelione.lt