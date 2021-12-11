Строительство гигантского 11-этажного здания санатория "Нямунас", напоминающего открытую книгу, было начато в 1966 году по проекту архитекторов Энрикаса Тамошявичюса и Повиласа Адомайтиса. В 1970-е годы санаторий "Нямунас" вмещал 1070 отдыхающих, работал концертный зал на 800 мест, столовая - на 1000 мест, кинотеатр и библиотека.

Если, например, в то время в санаторий "Литва" в Друскининкай могла попасть только элита Коммунистической партии, то "Нямунас" превратился в огромную "фабрику здоровья" для простых советских людей, которые получали билеты через профсоюзы.

Жители города помнят, как до закрытия санатория в 2007 году, когда здание перешло в собственность муниципалитета курорта, там проводились танцевальные вечера, а отдыхающие в "Нямунасе" гости курорта - скрипящие кровати, свист ветра в окнах, останавливающиеся лифты и журчание фонтана под окнами. И продажу остатков последней собственности "Нямунаса", когда бывшие сотрудники толкались в очередях ради выставленных на продажу за несколько литов советских холодильников, матрасов и шкафов.

Самоуправлению Друскининкай не удалось найти покупателей. Представители Snoras Bank в Друскининкай подписали инвестиционное соглашение с властями курорта в тот же день, когда правительство уже рассматривало вопрос о приостановке его деятельности. Потом разразился кризис, нужно было снизить цену быстро исчезающего здания, но все равно никто не хотел вкладываться в такой объект с сомнительной окупаемостью. Только в этом году самый известный "призрак" Друскининкай был приобретен на аукционе за 3,63 миллиона евро группой компаний Citus, которая намерена превратить его в частный жилой комплекс.