Исторические снимки с "Балтийского пути": может, вы узнается себя на этих кадрах?

Балтийский путь - одна из важнейших акций на пути освобождения стран Балтии из оккупации. Это был путь ненасильственного сопротивления. Сама акция была мирной, но она отметила событие, которое привело ко Второй мировой войне и последующему порабощению стран Балтии. 23 августа 1939 года СССР и Германия подписали пакт Молотова-Риббентропа и его секретные протоколы, поделив сферы влияния в Европе и развязав кровавые события. Два тоталитарных преступника ненадолго стали близкими союзниками, что означало ужас и ад для Европы. Целью „Балтийского пути“ было вспомнить о том, что со дня этого коварного заговора прошло 50 лет.