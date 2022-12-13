Исторически снежные зимы в Литве: сегодня все не так уж и плохо

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что больше всего снега выпало в 1931 году - и не зимой, а в марте. В Лаукуве зафиксировали снежный покров толщиной 94 см.

В минувшее воскресенье в Литве пошел снег, жители все смотрели в окна и ждали, когда прекратится снегопад, а вот самая продолжительная стихийная метель в Литве была зафиксирована 11 февраля 1969 г., она длилась 78 часов и 25 минут.

Самый сильный снегопад был зафиксирован сравнительно недавно – в 2008 г. - 25 ноября. В Ниде выпало 66 мм осадков за 12 часов, толщина снежного покрова составила 45 см.

Самая низкая температура воздуха в Литве была зафиксирована 1 февраля 1956 года в Утене - 42,9 градуса мороза.

Декабрь в Литве бывает очень разным: самая низкая температура в декабре была –34,0°C (31 декабря 1969 г.) в Варене и 30 декабря 1978 г. в Рокишкисе.

Бывал и невероятно теплый декабрь - в 1882 г. в Друскининкай было 15,6 градусов тепла.

В снегу литовцы утопали 12-13 декабря 1973 года, в Кельме за 12 ч. выпало 32,7 мм осадков. В Кибартай в декабре того же года снег шел трое суток.

По данным Министерства охраны окружающей среды, стихийным метеоявлением считается такие осадки, когда за 12 ч. выпадает 20-30 см снега. Если толщина снежного покрова выше 30 см, то такой снегопад приравнивается катастрофическому.

Между тем 12 декабря утром больше всего снега было в Таурагнай (Утенский район) - 39 см, в Буйвиджяй (Вильнюсский район) – 35 см, в Гунтаунинкай (Игналинский район) – 32 см, в Дукштасе (Игналинский район) и Пивочай (Варенский район) – по 30 см, в Лаукуве (Шилальский район) и Швенчёнисе – по 29 см. Меньше всего в этот день снега было в Ниде – 6 см и в Центральной Литве – около 11–14 см.