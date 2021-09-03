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В лагере беженцев в литовском Руднинкай в Шальчининкском районе формируется кастовая система, имеет место сексуальная эксплуатация, а некоторые наиболее бедные мигранты вынуждены заниматься проституцией среди мужчин, сообщил портал 15min.lt, ссылаясь на информацию "Красного Креста".
Migrantų stovykla Rūdninkuose
Migrantų stovykla Rūdninkuose
© DELFI / Gabrielė Grinkaitė

По данным портала, касты в лагере формируются по национальному, расовому признаку, по гражданству: к высшей касте принадлежат арабы и курды, к низшей – мигранты из государств Африки, Афганистана, Сирии. Низшей кастой в Рудининкай и в других лагерях становятся граждане Шри-Ланки, Индии и других государств региона. Иерархия также зависит от наличия денег и физической силы.

У более слабых жителей лагерей вымогают деньги за пользование душем, различные касты пользуются разными туалетами.

Источники также сообщили порталу о существующей в лагере сексуальной эксплуатации и проституции, об этом информировали двое проживающих в лагере мигрантов. Они также сообщили, что могут приобретать у некоторых должностных лиц сигареты и алкоголь.

В лагере мигрантов Руднинкай поселено около 750 мужчин. Самому молодому его жителю 12 лет.

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